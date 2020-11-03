В Старомышастовской неизвестные испортили колоны и фасад ДК

В Старомышастовском сельском поселении продолжается реконструкция ДК.

Однако, результаты, видимо, нравятся на всем. Местные жители сообщают о вандализме неизвестных.

Колоны и фасад здания, которые только покрасили, уже кто-то испачкал. На них можно заметить следы обуви. По версии станичников, случилось это на выходных, 31 октября – 1 ноября, так как до этого такого не замечали, все было чисто.

Неравнодушные призывают местных с уважением относиться к чужому труду и тем более, к социальным объектам, которые для всех станичников и делаются.

В администрации Старомышастовской отметили, что в скором времени возникшую проблему устранят.