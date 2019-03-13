В Старомышастовской открыли восстановленный стационар

13 марта 2019 года в состоялось открытие реконструированного круглосуточного терапевтического стационарного отделения Старомышастовской участковой больницы.

Напомним, что капитальный ремонт шел с сентября прошлого года.

Рассчитан стационар на 25 мест — 15 круглосуточного пребывания и 10 — дневного.

На его восстановление было потрачено 13 миллионов рублей. Из них — 10 миллионов — краевые средства, 3 миллиона — деньги ЦРБ.

Как рассказал главный врач Динской центральной районной больницы Эдуард Асланян, весь путь к восстановлению медучреждения занял целых 5 лет (с 2014 года).

Он также озвучил планы касательно крыла, которое не ремонтировали. Главврач считает, что создание там жилых квартир для персонала будет лучшим решением. Таким образом он надеется привлечь молодых специалистов в станицу Старомышастовскую. Этой идеей Эдуард Асланян поделился с исполняющим обязанности главы администрации Динского района Евгением Пергун и депутатом ЗСК Сергеем Жиленко, которые ее одобрили.

На торжественном открытии присутствовали и местные жители. Представители инициативной группы подарили больнице картины созданные своими руками.

Позже главврач провел экскурсию по отремонтированному стационару. Каждая палата оборудована кнопкой вызова персонала. Сигнал оттуда идет в ординаторскую и на пост дежурной медсестры. Оборудование и мебель также новое. Остается надеяться, что пациенты будут к нему относиться бережно, дабы оно прослужило как можно дольше.



