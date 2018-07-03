В Старомышастовской подросток свел счеты с жизнью

1 июля в Старомышастовской случилась трагедия, счеты с жизнью свел 15-летний мальчик. Сына в петле обнаружила мать, которая вернулась с работы после обеда.

В данный момент следственным отделом по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводится проверка по этому делу.

Кроме того, по школьным группам в "WhatsApp" уже распространяется рассылка со следующим текстом: «Уважаемые родители! В Динском районе большое несчастье- школьник совершил суицид. Это повод ещё раз задуматься взрослым о нормализации детско-родительских отношений в семье. Принимайте детей такими, какие они есть. Интересуйтесь, как прошел их день. Пусть они видят в Вас заботливых, любящих родителей, которые готовы всегда понять ребенка. Наблюдайте за ними, реагируйте на излишнюю замкнутость или агрессию своего чада. В случае малейших подозрений - обращайтесь к специалистам. Любите своих детей!»

Напомним, в прошлом году,29 августа, аналогичным путем ушел из жизни другой 15-летний мальчик из этого же поселения. А в апреле 2017 года в станице Васюринской в петле нашли шестиклассника. В обоих случаях выдвигались версии участия детей в печально известных "группах смерти" в Интернете.