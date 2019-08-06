В Старомышастовской судебные приставы изъяли сельхозтехнику

Как сообщили журналисту «РВС» сотрудники Динского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю, сегодня, 6 августа, на одном из сельскохозяйственных предприятий станицы Старомышастовской специалисты по исполнительному исполнительному документу арестовали и изъяли 15 единиц с/х техники.

Ее передали на ответственное хранение одному из крупнейших банков.

Сейчас предприятие проходит процедуру банкротства — у него более 10 миллионов долгов. В рамках данной процедуры сельскохозяйственную технику реализуют на торгах.