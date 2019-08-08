В Старомышастовской в ДТП перевернулась Газель с пассажирами (видео)
ДТП произошло на перекрестке улиц Советская и Красная – в самом центре станицы 8 августа в 13.30. В Газель, полным ходом ехавшую по главной дороге, въехал автомобиль, выезжавший со второстепенной. В результате столкновения Газель с пассажирами перевернулась. Второе авто отбросило на забор из профнастила.
На место прибыли сотрудники ГИБДД и два автомобиля скорой помощи. Как сообщают очевидцы, никто не госпитализирован, пассажиры были в шоковом состоянии, медпомощь им оказали на месте.
Ситуацию прокомментировал глава Старомышастовского сельского поселения Сергей Долженко.
- На перекрестке Советской и Красной давно нужен светофор. Это самый аварийный перекресток в станице. По Красной автомобили движутся со стороны Динской. Все время едут по главной, а тут нужно уступать. Водители отвлекаются, не замечают знаков и выезжают на перкресток, не обращая внимания на машины, едущие по Советской. Аварии здесь – не редкость.
Все три года, что я нахожусь на посту главы поселения, администрация отправляет запросы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края об оборудовании перекрестка светофорами. Но все время получаем отказы. В ответах из министерства укакзано, что « параметры интенсивности транспортного потока и пешеходов на данном участке менее, чем требуется для применения светофора».
Выходом из данной ситуации может стать коллективное обращение жителей станицы. Если мы соберем подписи и направим письмо уже не только от имени администрации, но и жителей, на эту проблему посмотрят иначе. Проговорим с ТОСовцами, займемся сбором подписей. Надеюсь, станичники тоже «за» светофор.
Комментарии
Нафиг не нужен светофор. Давайте теперь на каждый перекрёсток светофор. Тупорылая власть.
Сколько людей уже пострадало на этом перекрёстке .Тут решать проблему нужно , а не ругаться .
На Красной перед перекрёстком надо положить пару лежачих полицейских . Очень помогут. Люди будут притормаживать.
В этот момент и знаки замечать будут