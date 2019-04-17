В Старомышастовской в результате ДТП погибла женщина

16 апреля 2019 года в 20.20 произошло ДТП в станице Старомышастовской. На улице Крупской, напротив дома 108 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле не выбрал безопасную скорость и допустил наезд на велосипедистку. Водитель с места ДТП скрылся. От полученных травм женщина скончалась до приезда скорой помощи.

«В ходе проведения оперативных мероприятий водитель был задержан», – сообщает пресс-служба ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району.

Госдума в третьем, окончательном чтении приняла закон, усиливающий ответственность водителей за побег с места аварии, в которой серьезно пострадали или погибли люди.

Если человек скрылся с места ДТП, в котором пострадали люди и им причинен тяжкий вред здоровью, он будет наказываться так же, как если бы находился пьяным за рулем, — лишением свободы на срок до четырех лет. Если в аварии были погибшие, скрывшийся с места ДТП водитель будет наказан лишением свободы на срок от двух до семи лет, а если погибли два человека и более — от четырех до девяти лет.



17 апреля Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, увеличивающий сроки лишения свободы для пьяных водителей за гибель людей. Он предусматривает ужесточение наказания в случае причинения тяжкого вреда здоровью — от 3 до 7 лет лишения свободы (сейчас до 4 лет), гибели человека — от 5 до 12 лет (сейчас от 2 до 7 лет), гибели двух или более человек — от 8 до 15 лет (сейчас от 4 до 9 лет), сообщает «Интерфакс».