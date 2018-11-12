В Старомышастовской восстанавливают больницу

В станице Старомышастовской на улице Советской, 16а сейчас проходит реконструкция здания, в котором будет находиться участковая больница.

Само помещение было совсем непригодно для работы медучреждения: побиты окна, частично оно пострадало от пожара, в двух комнатах провис потолок. Его состояние было аварийным.

«Инициативная группа поднимала вопрос о создании больницы, в которой так нуждается поселение. Добились они того, что депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края обязали сделать ремонт. А Министерство здравоохранения выделило денежные средства.

Сделали проектно-сметную документацию. Проверила госэкспертиза. И приступили к работам.

Сейчас выполнили весь демонтаж, заменили полностью электропроводку, сделали новый водопровод и канализацию, заменили стеклопакеты в окнах, межкомнатные двери. Поменяют и входные.

Также выполнили подсыпку под полы и бетонный пол, зашили стены гипсокартоном и прошпаклевали.

Частично сделали панели и наклеили обои. Построили новое крыльцо, пандусы, навесы. Облагораживаем территорию. Планируется создание беседок для больных.

Отапливаться помещение будет с помощью электрокотлов.

Строительные работы выполняет ООО «Рустехстрой-Юг», которое победило в аукционе.

Сейчас процентов 70 всего уже сделано. Укладываемся в сроки. К концу ноября картина полностью будет вырисовываться. В данный момент идет чистовая отделка», – рассказала о ходе реконструкции инженер по организации, эксплуатации и ремонту зданий Татьяна Шевченко.

Вместе с ней журналист «РВС» лично побывала на объекте, где увидела все своими глазами. Действительно, ремонт идет полным ходом, строители буквально при нас приводят помещения в достойный вид.

В одном крыле будет находиться скорая помощь. Большую часть займет стационар, который рассчитан на 20 человек. Еще одно крыло пока не реставрируют, ведь специалистами была определена необходимая площадь для данных медучреждений.

Работы планируют закончить до конца 2018 года.