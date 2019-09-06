В Старомышастовской выпал град с перепелиное яйцо

В редакцию «РВС» от жителей Старомышастовской начали приходить фотографии и видеозаписи града, который прошел сегодня, 6 сентября, в районе 15 часов. Размер осадков — с перепелиное яйцо.

Журналист «РВС» обратилась в Старомышастовское сельское поселение. Глава станицы Сергей Долженко рассказал, что на данный момент у них нет света. Он отключился еще до начала града из-за удара молнии в электрическую подстанцию. Специалисты уже выехали устранять проблему.

Последствия града, о которых известно сейчас: побило машины, но стекла уцелели. С проблемой поврежденных крыш к ним еще никто не обращался.

Сергей Долженко отметил, если кто-то из станичников столкнулся с какими-либо проблемами после выпадения осадков, звонить в администрацию Старомышастовской. Руководство будет заниматься их устранением.







