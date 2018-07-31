В Старомышастовской выйдут на борьбу с ночными хулиганами

В станице Старомышастовской начнутся рейдовые обходы территорий, где любит ночами собираться молодежь. К такому решению пришли участники встречи, обсуждавшие проблему ночных развлечений старомышастовцев. Как ранее писала «РВС», жительница станицы пожаловалась в редакцию на то, что молодые станичники гоняют на машинах, громко слушают музыку, распивают спиртные напитки - и все это среди ночи в самом центре Саромышастовской! По их словам, на эту проблему никто не обращает внимания, безнаказанная молодежь ведет себя все хуже.

Глава поселения Сергей Долженко для решения этого вопроса пригласил на встречу жителей, недовольных шумом и поведением молодежи, представителей администрации и журналиста «РВС». Сотрудники полиции не смогли прийти на встречу так как, по словам главы поселения, участвуют в мероприятии. Обсуждения проблемы вышли очень бурными: у жителей накопилась масса претензий к полиции и власти. По их мнению, справиться с молодежью можно, усилив контроль - присылать наряды полиции, штрафовать, обходить территорию станицы рейдовыми группами.

К такому выводу пришли и полицейские. Именно они передали через Сергея Долженко предложение создать рейдовую группу, которая будет посещать любимые места ночного отдыха молодежи. И несмотря на то, что по многим пунктам представители власти и жители разошлись во мнениях, участвовать в рейдовых мероприятиях согласились все.

Жители подписали заявления на прием в добровольческую народную дружину.

По итогам рейдов будет устроена еще одна общая встреча, на которую пообещали приехать и сотрудники полиции.