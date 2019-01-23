В суд направили дело о поджоге студента динского техникума

Прокуратурой Динского района направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Пластуновской. Он причинил тяжкий вред здоровью по неосторожности несовершеннолетнему однокурснику, облив его одежду бензином и поджег его.

Как установило предварительное следствие, 14 июня 2018 года парень облил горючей жидкостью одежду, в которой находился его однокурсник и зажигалкой поджег его. Результат — термические ожоги туловища и конечностей последнего.

Как сообщает Прокуратура Динского района, 10 ноября 2018 года по вышеуказанному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 118 УК РФ – причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Прокуратурой Динского района уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи за совершение данного преступления предусматривает ограничение свободы до трех лет.

Напомним, в прошлом году новость о студенте Динского механико-технологического техникума, которого поджег однокурсник, вызвала довольно серьезный резонанс в Динском районе.

Тогда мать пострадавшего рассказывала, что ее сыну «сделали операцию по пересадке кожи – брали ее с ног и вживляли на руку, на спину, так как у него глубокие ожоги. Ставили 3 степень».





Обе стороны конфликта давали комментарий по этой ситуации.

Как рассказала мама пострадавшего мальчика:

«Сын рассказал, что собралась вся группа на трудовые работы, он был в рабочей форме, но без верхней части одежды – штаны были на подтяжках. И вот они сидели, болтали. Парень, который поджег сына, предложил: «А давай мы тебя подожжем и сразу же потушим?» Мой ребенок ответил: «Ты что, с ума сошел, что ли?» Сын развернулся и стал уходить, чтобы продолжить заниматься своей работой. Он говорит, что прошла буквально секунда, второй тут же подбежал, плеснул жидкость и зажигалкой чиркнул».

Мать парня, в руках которого оказалась та злополучная бутылка с горючим, со слов сына рассказала, что все это случилось спонтанно и непреднамеренно. Ребята насмотрелись видео про игру «Сапоги-скороходы» в YouTube. Как раз так случилось, что парни нашли в обеденное время бутылку с бензином. Изначально они подумали, что это лимонад, решили поиграть, побрызгаться. Когда поняли, что это горючее, вспомнили о той дурацкой игре, решили «поприкалываться», но все было по обоюдному согласию.





