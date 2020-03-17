В связи с коронавирусом вузы Кубани переходят на дистанционное обучение
Минпросвещения и Минобрнауки РФ из-за распространения коронавируса порекомендовали школам и вузам перейти на дистанционное обучение.
Уже известно, что с 16 марта в некоторых высших учебных заведениях Краснодарского края вышли приказы по учебной деятельности на расстоянии.
Например, КубГТУ начинает работать в таком формате с сегодняшнего дня.
“С 17 марта Кубанский государственный технологический университет организует контактную работу обучающихся и педагогических работников исключительно в электронной информационно-образовательной среде с использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий”, - сообщается в приказе на официальном сайте учреждения.
С этого числа обучающиеся переведены на дистанционное обучение и индивидуальный график занятий и в Кубанском государственном медицинском университете.
В Кубанском государственном университете студенты начинают обучаться дистанционно с 18 марта.
В КубГАУ от таких мер отказались, для студентов ввели свободное посещение с 16 по 29 марта.
Информация о дистанционном обучении в школах Динского района пока уточняется.
Дополнение: после данной публикации на официальном сайте аграрного университета появился приказ о переходе КубГАУ на такой же образовательный формат.
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