В связи с жарой энергетики работают в усиленном режиме

В связи установившейся в регионе аномально высокой температурой наружного воздуха, специалисты Краснодарского филиала «Кубаньэнерго» работают в усиленном режиме.

Специалисты осуществляют круглосуточный контроль и, в случае необходимости, производят перераспределение нагрузки.

Энергетики призывают жителей и гостей Кубани рационально использовать электроэнергию и, уходя из дома или с работы, выключать кондиционеры и другие охладительные установки.

Из-за резкого повышения температуры наружного воздуха риск перегрева и перегруза силового оборудования очень высок.

Телефон горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52