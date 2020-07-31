В “Труде” большинство проголосовали за ликвидацию товарищества
Ранее «РВС» писала, что в ДСНТ «Труд» создана инициативная группа. Эти люди выступают за идею ликвидации Динского садоводческого некоммерческого товарищества как юридического лица.
Чтобы этого добиться, с 1 по 15 июля они организовали голосование среди жителей.
До этого мы уже публиковали мнения сторон, рассматривали преимущества ликвидации и трудности. Теперь о самом процессе и об итогах.
Об организации
Голосование проходило в заочной форме с применением бюллетеней. Было несколько способов отдать голос.
Позвонить по телефону любому из инициативной группы, чтобы кто-то из представителей привез бюллетень.
Обратиться по адресу проживания кого-то из инициаторов.
Приехать на избирательный участок и там проголосовать. Находился он в вагончике газовой компании.
Общего собрания перед выборами не было и проходили они в заочной форме. Как отмечает инициативная группа, такой способ организации выбран на основании рекомендаций Роспотребнадзора в связи с эпидобстановкой в стране.
В бюллетени обозначены несколько положений, за которое избирателям, указав свои Ф. И. О. и адрес дома, необходимо было проголосовать за или против.
Голоса принимала инициативная группа. Считали их 5 человек из числа собственников.
Результаты были опубликованы на доске объявлений в СНТ и в общих мессенджерах в последний день выборов. Большинство проголосовали за ликвидацию.
Новым председателем стала Анастасия Атаманская. С 15 июля началась подготовка документов в налоговую для перерегистрации и уже 27 июля волеизъявление жителей было узаконено.
Сейчас готовятся документы на ликвидацию ДНСТ как юридического лица.
О результатах голосования
Общее количество членов и собственников, которые приняли участие в голосовании, – 417.
Из них за – 388, против – 29.
Общее количество членов товарищества, которые приняли участие в голосовании, – 83.
Из них за – 76, против – 7.
Их них 4 члена правления и 2 учредителя – за.
Итог: 93 % голосов за.
Результаты зафиксированы протоколом, а бюллетени пронумерованы и прошнурованы.
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