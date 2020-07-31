В “Труде” большинство проголосовали за ликвидацию товарищества

Ранее «РВС» писала, что в ДСНТ «Труд» создана инициативная группа. Эти люди выступают за идею ликвидации Динского садоводческого некоммерческого товарищества как юридического лица.

Чтобы этого добиться, с 1 по 15 июля они организовали голосование среди жителей.

До этого мы уже публиковали мнения сторон, рассматривали преимущества ликвидации и трудности. Теперь о самом процессе и об итогах.

Об организации

Голосование проходило в заочной форме с применением бюллетеней. Было несколько способов отдать голос.

Позвонить по телефону любому из инициативной группы, чтобы кто-то из представителей привез бюллетень.

Обратиться по адресу проживания кого-то из инициаторов.

Приехать на избирательный участок и там проголосовать. Находился он в вагончике газовой компании.

Общего собрания перед выборами не было и проходили они в заочной форме. Как отмечает инициативная группа, такой способ организации выбран на основании рекомендаций Роспотребнадзора в связи с эпидобстановкой в стране.

В бюллетени обозначены несколько положений, за которое избирателям, указав свои Ф. И. О. и адрес дома, необходимо было проголосовать за или против.

Голоса принимала инициативная группа. Считали их 5 человек из числа собственников.

Результаты были опубликованы на доске объявлений в СНТ и в общих мессенджерах в последний день выборов. Большинство проголосовали за ликвидацию.

Новым председателем стала Анастасия Атаманская. С 15 июля началась подготовка документов в налоговую для перерегистрации и уже 27 июля волеизъявление жителей было узаконено.

Сейчас готовятся документы на ликвидацию ДНСТ как юридического лица.

О результатах голосования

Общее количество членов и собственников, которые приняли участие в голосовании, – 417.

Из них за – 388, против – 29.

Общее количество членов товарищества, которые приняли участие в голосовании, – 83.

Из них за – 76, против – 7.

Их них 4 члена правления и 2 учредителя – за.

Итог: 93 % голосов за.

Результаты зафиксированы протоколом, а бюллетени пронумерованы и прошнурованы.



