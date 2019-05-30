В центральном парке Динской «пасутся кони»

В центральном парке Динской «пасутся кони»

В центральном парке Динской «пасутся кони»

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3 часа назад Благоустройство в ДинскойГазета РВСДинскаяДинской районРВСЦентральный прак в Динской

В центральном парке Динской со стороны улицы Красной установлены  новый ландшафтные фигуры – две лошади.

Это – топиарные каркасные фигуры, они выполнены в натуральную величину.

Как сообщает на своих страничках в социальных сетях глава района Евгений Пергун,  новые ландшафтные фигуры – подарок  станичникам ко Дню района, который Динская отметит 11 июня.  Также глава призвал жителей  и гостей парка бережно относиться  к благоустройству  и «не устраивать селфи на спинах».

В социальных сетях «РВС» динчане  выразили обеспокоенность тем, что недолго «лошадям» оставаться такими красивыми, так  как «набегут» любители фотографироваться, и после 1 июня фигуры будут «потерпевшими».

Напомним, давние обитатели парка – фигуры медведей  привлекают к себе повышенное внимание гостей парка. На них забираются дети и подростки, фотографируются, балуются.  В прошлом году очевидцы зафиксировали на камеру, как подростки расшатывали медведей. Публикация привлекла внимание правоохранительных органов.

Но хочется надеяться, что , накатавшись на медведях, посетители с уважением отнесутся к новому подарку  и фотографироваться будут на фоне коней, а не на них самих.

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