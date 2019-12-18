В центре Динской изменится схема движения транспорта

Теперь движение по улицам, находящимся рядом с рынком, станет односторонним:

улица Красноармейская (от ул. Комсомольской до ул. Красной);

улица Пролетарская (от ул. Красной до ул. Комсомольской);

улица Чапаева (от ул. Калинина до ул. Луначарского);

улица Советская (от ул. Комсомольской до ул. Чапаева).

Сейчас схема движения находится на согласовании в ГИБДД ОМВД России по Динскому району. Как только ее утвердят, точную схему мы опубликуем в «РВС».

Планируется, что изменения в движении вступят в силу в первом квартале 2020 года.