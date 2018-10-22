В центре Динской катаются скейтеры, пугая прохожих (видео)

В «РВС» прислали видео, на котором отчетливо видно лихо катающихся на скейтбордах подростков. И вроде ребята не дебоширят, занимаются спортом, да только в качестве тренировочной площадки используют они территорию возле торгового центра в Динской. То и дело парни заезжают на ступеньки и обратно.

«Посетители входят и выходят из центра, а они «выписывают» у них перед носом. Заскакивают на ступеньки, чуть ли не сбивая людей. Разговаривать с подростками, к сожалению, бесполезно», - рассказала очевидица.

Собрания скейтеров здесь происходят довольно часто, практически каждый день, об этом неравнодушные сообщили в отдел по делам несовершеннолетних.

Напомним, несколько лет назад за кинотеатром «40 лет Победы» открыли скейт-площадку, да и от указанного выше торгового центра это место совсем недалеко. Почему же ребята отказываются кататься на специально отведенной для этого территории, неужели торговый центр оснащен лучшими трамплинами, нежели скейт-площадка?

В районной администрации нам сообщили, что скейт-площадку закрывали на ремонт, но она вновь открыта. Возможно, ребята были не в курсе возобновления ее работы, поэтому искали иные места для выполнения трюков. Никаких мер в данном случае принять в отношении ребят нельзя, только воспитательные. Родителям стоит объяснять своим детям, что кататься и выполнять трюки можно только на специально отведенных площадках.



