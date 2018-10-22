В центре Динской катаются скейтеры, пугая прохожих (видео)
В «РВС» прислали видео, на котором отчетливо видно лихо катающихся на скейтбордах подростков. И вроде ребята не дебоширят, занимаются спортом, да только в качестве тренировочной площадки используют они территорию возле торгового центра в Динской. То и дело парни заезжают на ступеньки и обратно.
«Посетители входят и выходят из центра, а они «выписывают» у них перед носом. Заскакивают на ступеньки, чуть ли не сбивая людей. Разговаривать с подростками, к сожалению, бесполезно», - рассказала очевидица.
Собрания скейтеров здесь происходят довольно часто, практически каждый день, об этом неравнодушные сообщили в отдел по делам несовершеннолетних.
Напомним, несколько лет назад за кинотеатром «40 лет Победы» открыли скейт-площадку, да и от указанного выше торгового центра это место совсем недалеко. Почему же ребята отказываются кататься на специально отведенной для этого территории, неужели торговый центр оснащен лучшими трамплинами, нежели скейт-площадка?
В районной администрации нам сообщили, что скейт-площадку закрывали на ремонт, но она вновь открыта. Возможно, ребята были не в курсе возобновления ее работы, поэтому искали иные места для выполнения трюков. Никаких мер в данном случае принять в отношении ребят нельзя, только воспитательные. Родителям стоит объяснять своим детям, что кататься и выполнять трюки можно только на специально отведенных площадках.
Комментарии
Видела вчера их, это было возле Талисмана, кошмар какой-то, вроде правда мальчишки занимаются спортом, но когда выходишь из здания, а перед носом это «чудо», реально не по себе, мало ли пришибёт
Они реально бесят. Раз чуть жену с коляской не сшибли. Дятлы.
да а. что детям негде котатся
ну а чо хай дети котаются.
Разъяснения о порядке проведения квалификационной аттестации судей
Квалификационная коллегия судей Оренбургской области в связи с поступающими обращениями, относительно квалификационной аттестации судей, дает следующие разъяснения.
С 01 января 2013 года введен в действие Федеральный закон от 25 декабря 2012 года № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты труда судей Российской Федерации, а также признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 269-ФЗ).
В связи с этим просим обратить внимание на то, что существенное изменение претерпели положения Закона Российской Федерации от
26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» (далее – Закон о статусе судей) и связанные с ним нормативные акты в части, регулирующей срок и порядок проведения квалификационной аттестации судей.
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 8 Федерального закона № 269-ФЗ с 01 января 2013 года утратило силу Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 13 мая 1993 года № 4960-I «Об утверждении Положения о квалификационных коллегиях судей и Положения о квалификационной аттестации судей».
В настоящее время срок и порядок проведения квалификационной аттестации судей регулируется статьей 20.2 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-I «О статусе судей в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 269-ФЗ), а также статьей 25.1 Положения о порядке работы квалификационных коллегий судей, утвержденного Высшей квалификационной коллегией судей Российской Федерации
22 марта 2007 года, с изменениями, внесенными 24 октября 2013 года (далее – Положение о ККС).
Если ранее квалификационной аттестацией судьи признавалась оценка уровня его профессиональных знаний и умения применять их при осуществлении правосудия, деловых качеств судьи и соответствия его требованиям, предъявляемым к судьям Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», то в настоящее время, в числе прочих критериев, оценке подлежат также результаты судебной деятельности, нравственные качества судьи, а также соответствие его требованиям Кодекса судейской этики (пункт 1 статьи 20.2 Закона о статусе судей).
Судья, подлежащий квалификационной аттестации, не вправе отказаться от ее прохождения (пункт 7 статьи 20.2 Закона о статусе судей).
Не подлежат квалификационной аттестации судьи, пребывающие в отставке, в том числе привлеченные к осуществлению правосудия в качестве судьи в порядке, установленном законом (пункт 8 статьи 20.2 Закона о статусе судей).
Судьи, имеющие квалификационные классы, подлежат квалификационной аттестации после истечения срока пребывания в соответствующем квалификационном классе (пункт 7 статьи 20.2 Закона о статусе судей).
Число квалификационных классов увеличено с 6 до 10: в настоящее время по результатам квалификационной аттестации судьям присваиваются высший, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый квалификационные классы.
Квалификационные классы присваиваются:
- высший и первый - председателям Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, их заместителям, судьям Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации;
- первый, второй, третий, четвертый и пятый - председателям, заместителям председателей, судьям верховных судов республик, краевых, областных судов, судов городов федерального значения, суда автономной области, судов автономных округов, окружных (флотских) военных судов, федеральных арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов Российской Федерации и Суда по интеллектуальным правам;
- пятый, шестой и седьмой - председателям, заместителям председателей, судьям районных, городских, межрайонных и гарнизонных военных судов;
- седьмой, восьмой и девятый - мировым судьям (пункты 2 и 3 статьи 20.2 Закона о статусе судей, пункт 5 Положения о ККС).
Срок пребывания в седьмом-девятом квалификационных классах установлен в два года; в пятом и шестом квалификационных классах - три года, в первом – четвертом квалификационных классах – четыре года.
Срок пребывания судьи в высшем квалификационном классе не устанавливается (пункты 4, 5 статьи 20.2 Закона о статусе судей).
Срок пребывания судьи в первом, пятом и седьмом квалификационных классах не устанавливается, если он является предельным по замещаемой должности (пункт 5 статьи 20.2 Закона о статусе судей)
Судьи, имеющие первый, пятый или седьмой квалификационный класс, являющийся для них предельным по замещаемой должности, проходят квалификационную аттестацию один раз в три года (пункт 7 статьи 20.2 Закона о статусе судей).
Вместе с тем, на основании решения Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации от 20 июня 20...