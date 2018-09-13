В центре Динской водитель среди ночи врезался в дерево

13 сентября очевидец прислал в «РВС» фотографию ДТП с сообщением о том, что среди ночи в центре Динской водитель, по всей видимости, уснул и врезался в дерево, повредив дорожный знак.

Как сообщили в ОГИБДД по Динскому району, 13 сентября в 3.30 водитель «Део-Гентна», двигаясь по улице Красной (со стороны улицы Калинина в сторону Пролетарской), не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в дерево.

В результате пострадали двое водитель и его пассажир.



