В Туапсе потоками воды сносило машины. Введен режим ЧС

На Кубань обрушилась стихия. Местами в регионе выпала месячная норма осадка. Самая тревожная ситуация сейчас в прибрежной зоне.

24 октября 2018 года в Туапсинском районе из-за обильных осадков затопило улицы. Пользователи соцсетей выкладывали видео, как потоком воды сносило машины, в том числе и грузовые, холодильники и мебель из уличных кафе. По дороге на Туапсе от Шаумянского перевала смыло часть моста, в реку сносило фуры.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщило, что в результате прохождения циклона по территории Краснодарского края, сопровождающегося выпадением обильных осадков в виде дождя (119 мм за 6 часов), произошло частичное затопление территории в 19 населенных пунктах Туапсинского района и 6 населенных пунктах Апшеронского района, железнодорожные станции Гойтх и Пшиш, перегон Туапсе-Апшеронск.

В Туапсинскогом районе подтоплено 1241 домовладение.

В Апшеронском районе подтоплено 714 домовладений в Хадыженске, станицах Кабардинской, Куринской, поселках Старый Куринский, Городок, Станционный.

Затруднено движение легкового транспорта на автомобильной дороге регионального значения между с. Кривеньковским и с. Индюк г. Туапсе - г. Апшеронск.

Нарушено железнодорожное сообщение в Туапсинском районе (сход селей на ст. Чилипси и перегоне Греческий – Кривеньковская) с задержкой поездов, пассажиры обеспечены питанием и водой. Проводятся восстановительные работы ж/д полотна.

Нарушено энергоснабжение в 9 населенных пунктах, привлечено 9 аварийно-восстановительных бригад.

Разрушен один пролет автодорожного моста в п. Цыпка Туапсинского района на автодороге регионального значения. Спланировано привлечение инженерной техники для проведения восстановительных работ.

Нарушено газоснабжение на территории города Сочи и в Туапсинском районе.

Из зоны подтопления эвакуированы 362 человека.

В Туапсинском и Апшеронском районах введен режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ, развернут оперативный штаб по ликвидации ЧС.



С 7 часов утра 25 октября начата работа 34 рабочих групп по оценке ущерба в Туапсинском районе.

К ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений привлечена группировка общей численностью 386 человек личного состава и 96 единиц техники, в том числе от МЧС России – 197 человек и 50 единиц техники.

Прогноз погоды для южных районов края пока неутешителен. 25 октября прогнозируются сильные дожди, ливни, шквалистый ветер, высокие уровни воды.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить (звонок бесплатный):

«01» - единый номер пожарных и спасателей (с городского)

«101» - единый номер пожарных и спасателей (с мобильного)

8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.