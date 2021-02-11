В Удмуртии и Чечне отменили обязательный масочный режим
Некоторые регионы России с наиболее низкими показателями по распространению коронавируса начали объявлять об отмене обязательного масочного режима.
Ношение медицинских масок там теперь лишь рекомендация.
10 февраля стало известно, что в Удмуртии с 12 февраля ношение средств защиты органов дыхания будет носить рекомендательный характер.
А еще вчера там сняли ограничения на работу общепита, кинотеатров, театров и прочих заведений.
Чечня тоже объявила об отмене обязательного ношения масок. Об этом вчера заявил глава республики Рамзан Кадыров.
А вот власти Чукотки, где фиксируются одни из наименьших в стране показатели суточных приростов числа заболевших коронавирусом, пока не планируют отменять обязательный масочный режим.
Глава Роспотребнадзора РФ заявила, что о повсеместной отмене масок пока говорить рано.
Регистрируется все еще более 10000 заболевших в сутки. По данным на 10 февраля, за последние сутки в России выявлено 14494 случая COVID-19 в 85 регионах.
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