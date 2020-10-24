В Украинском строят газовую блочно-модульную котельную

Продолжается строительство газовой блочно-модульной котельной в поселке Украинском. Сейчас прокладывают и подключают инженерные сети.

Как сообщает пресс-служба администрации Динского района, эта котельная обеспечит теплом школу № 26, Дом культуры, детский сад № 19 и жильцов общежития на улице Советской, 8. Мощность котельной – 1 МВТ, стоимость – 19,5 миллиона рублей (софинансирование краевого бюджета составляет порядка 18 млн рублей, местного – 1,5 млн рублей).