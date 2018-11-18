В Васюринской 9-тилетний мальчик провалился в открытый люк

12 ноября в станице Васюринской в люк, заваленный всяким хламом, провалился ребенок. Об этом в редакцию «РВС» сообщила его мама.

По ее словам, случилось следующее:

«12 ноября 2018-го года мой 9-летний сын шел с процедур из поликлиники. Выйдя из калитки, он пропустил проезжающую по дороге машину, а когда перешел дорогу и оказался на обочине на противоположной стороне – провалился под землю. Он поначалу не понял, что с ним произошло и куда он попал. Место, куда он наступил, было засыпано облетевшей листвой. Падая, он чудом успел ухватиться руками и не уйти в люк с головой.

Ребенок держался руками и звал на помощь! Из ямы ему помог выбраться водитель проезжавшего мимо автомобиля. Бросил машину прямо на дороге и побежал спасать моего сына. Что могло бы произойти если бы рядом не оказалось людей - страшно подумать.

Ребенок прибежал домой весь насквозь мокрый. Я не знаю, какова глубина этого канализационного люка, но когда на следующий день пошла посмотреть, куда упал сын, увидела ужасающую картину! Люк полный воды, мусора, досок был накрыт деревянной доской. За все время, которое она там лежит, доска прогнила, и с легкостью проломилась под весом ребенка».

Женщина обратилась в МУП "РОДНИК", объяснила ситуацию работникам ,потребовала закрвыть люк. При ней работники выехали на место, чтобы устранить опасность.

Но когда 16 ноября женщина вновь отправилась с сыном на процедуры, застала такую картину: люк открыт, очищен от листвы, никакого ограждения или крышки.









«Мне интересно, они ждут, пока кто-нибудь погибнет, упав в эту яму? Ни ребенок, ни старик просто физически не смогут выбраться оттуда без посторонней помощи, а ведь может случиться так, что никого рядом не будет!»

Написав в «РВС» женщина надеется, что публикация призовет местных коммунальщиков решить этот вопрос, но готова жаловаться и в «вышестоящие инстанции».

Кстати, В последнее время, после публикации о том, как в открытый люк в Динской чуть не провалился ребенок, в «РВС» жители стали сообщать о том, что таких люков по станице много и никто и не собирается их закрывать. И каждый раз нам пишут: «Неужели ждут серьезного происшествия?». Тот люк, о котором мы писали, оперативно закрыли крепкой крышкой. Но как быть с остальными? Думается, назрела необходимость провести рейды по поиску незакрытых люков и устранить эти недоработки. Чтобы и правда никто серьезно не пострадал.