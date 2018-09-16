В Васюринской автомобиль такси забрали на штрафстоянку

14 сентября 2018 г. в в ст. Васюринской сотрудники Динской Госавтоинспекции совместно с представителями администрации района, налоговой инспекцией и инспектором ОИАЗ ОМВД России по Динскому району провели рейдовое мероприятие "Такси". Рейд направлен на пресечение административных правонарушений, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения в сфере оказания услуг населению по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.







В ходе проверки были выявлены нарушения по этим статьям. На один автомобиль наложен арест. Транспортное средство поставлено на стоянку до принятия судом решения.