В Васюринской девушка и две девочки собрали около 100 кг мусора

Вчера, 19 апреля, семья из Васюринской познакомилась с людьми, которые совершали доброе дело.

Вячеслав и Анна приехали к родителям, которые живут недалеко от берега Кубани. Мужчина увидел, как возле склона к речке две девочки и девушка тягают большие мусорные мешки. Он подошел, спросил, что они делают. Выяснилось, что эти люди добровольно очищают улицы от мусора.

Вячеслав обменялся с ними контактами, чтобы в следующий раз присоединиться и помочь. В знак благодарности за сделанное он подарил девчонкам пакет клубники, выращенной лично.

Благодаря его жене Анне мы связались с Ульяной Черниченко. Это та девушка, которая вчера в компании двух девочек – 11-летних Екатерины Черниченко и Владиславы Осокиной – и собирала мусор.

Наша героиня оказалась не местной. Живет в Адыгее, в станице Гиагинской. В Васюринскую приезжает к родителям мужа.

Она рассказала, почему для нее важно это дело и как ей пришла в голову эта идея.

«Наверное, осознание пришло с возрастом. Я выросла в Адыгее, у нас рядом горы. С малых лет ходила в походы и у нас было такое правило: всегда подбирать бумажки и другой мусор в лесах, на поляне, убирать за другими туристами и никогда не оставлять свой. Ну это и стало, наверное, истоком. Со временем начала смотреть много документальных фильмов про загрязнение окружающей среды. Жила в Краснодаре, однажды увидела, что возле моего дома полно мусора, и пошла убирать. Делая это, поняла, насколько серьезная проблема. И с тех пор не смогла остановиться…» – поделилась Ульяна.

Девушка старается делать это максимально часто, как только есть свободное время и позволяет погода. Чаще всего осенью и весной.

В Васюринской уже убирала мусор 3 раза: два около речки на разных участках, один – в центре станицы вдоль домов.

Екатерина и Владислава, которые вчера помогали, – одноклассницы. Первая – сестра мужа Ульяны.

«Катя впервые помогла мне пару лет назад. Когда ребенок или любой другой человек собирает сам, он лично осознает всю серьезность ситуации. В тот момент она тоже поняла, насколько все плохо. Во-первых, это стало для нее уроком: нельзя кидать мусор. Во-вторых, считает правильным мне помогать, и ей тоже это нравится, когда чисто и красиво, и ты делаешь благое дело. Ее однокласснице Владе, надеюсь, тоже пойдет на пользу наше вчерашнее занятие», – дополнила Ульяна.

Всего вчера девочки собрали 8 мешков по 120 литров. Отдельно сложили резиновые шланги и шины, которые туда не поместились.

Поговорили и о сложностях.

«Мешки тяжелые, в одиночку трудно таскать, поэтому мы втроем все выносили. Потом к нам подоспел Вячеслав, он с самой низины помог дотащить мешок, сами бы мы его, скорее всего, не донесли, очень трудно было», – рассказала девушка.

Она отмечает, что сложности возникают еще в том, что сам процесс идет медленно.

«Из-за того, что мало людей. Хотелось бы большую территорию охватывать, но не получается, потому что заканчиваются время и силы. Приходишь в обед, до самого вечера собираешь – и все равно получается маленькая территория. Количество людей решает», – пояснила Ульяна.

Но основная проблема, по ее словам, – мусор вывозить не на чем.

«Мы все собрали в мешки и не можем их куда-то вывезти, они так и остаются там лежать. Я прихожу домой и переживаю: не растрепает ли их кто-нибудь? Не выкинет? Не разбросает снова? Надеюсь, что приедет машина и все вывезет. Этот момент – самый важный, потому что найти машину сложно. Я однажды вывозила на собственной машине, но сейчас у меня, к сожалению, ее нет. И туда особо много не получается вместить. Максимум два мешка. И то не в багажник, а в салон. Поэтому нужна соответствующая техника», – поделилась девушка.

Негативных мыслей, когда она собирает мусор, у нее не возникает. Но маленьких девочек это шокирует.

«Большая часть – это бутылки из-под алкогольных напитков, тут еще у них возникает вопрос: а стоит ли вообще употреблять алкоголь? И когда они видят этот весь хлам, об этом контингенте людей, которые выпивают, сразу складывается определенное мнение. А я рада тому, что до человека, который со мной убирает, все больше доходит, что это плохо», – дополнила Ульяна.

В дальнейшем девушка планирует проводить лекции на тему экологии для школьников и создать некоммерческую организацию, чтобы приобщить больше людей к тому, чтобы заботиться об окружающей среде.

«Я не разделяю места. Нет такого, что родилась в Адыгее, это моя родина, должна только о ней заботиться. Для меня мой дом – наша планета в целом. Нужно всегда заботиться о ней, где бы ни находились. Мы же у себя дома не гадим, так почему надо гадить на улице?

Также нужно думать и о потомках. Что мы после себя оставим?

Ну и оставаться человечными всегда. Не только в плане окружающей среды и мусора, но и в отношении животных и других людей. Отношения к окружающему – показатель человека: хороший или плохой», – поделилась Ульяна.

Кроме всего этого, девушка против традиции массово запускать шары в небо на масштабных праздниках. Она призывает к тому, чтобы этого не делать, так как это губительно для природы и животного мира. В некоторых городах России, по ее словам, это уже запретили.

«Это того не стоит, радость минутная, а последствия трагичные», – подчеркивает Ульяна.

С 2017 года ее руками собрано примерно 450 кг мусора. На этом она не собирается останавливаться. Ждет поддержки со стороны других людей.

Те, кто хочет в будущем присоединиться и помочь Ульяне, могут связаться с ней в инстаграме (@ulyana_cherni4ka) или по телефону 8-995-186-42-16.