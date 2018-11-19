В Васюринской люк, в который упал ребенок, закрыли

После публикации статьи с жалобой жительницы Васюринской на открытый люк, в который упал ее сын, люк закрыли.

Как прокомментировал ситуацию руководитель МУП «Родник» Владимир Бегин, это не канализационный люк — таковых в станице просто нет. Люк, в который упал мальчик, принадлежит Ростелекому и предназначен для телефонных сетей. Глубина его до метра, воды в нем нет. По словам Владимира, они сразу сообщили о данном факте в офис компании Ростелеком в Васюринской, чтобы те приняли меры и закрыли его. Кстати, мужчина, который пришел на помощь мальчику - сотрудник МУП "Родник".

Но оперативно это сделано не было.

В понедельник, 19 ноября, глава поселения Дмитрий Позов встретился с молодой мамой. При ней он связался с представителями Ростелекома и те пообещали в этот же день закрыть люк. Что и было сделано.

«Мы проехали на место, и своими глазами увидели, что все устранено. Жительница сказала, что больше претензий у нее нет», - рассказал нам глава поселения.

Прокомментировали произошедшее и в офисе Ростелекома в Васюринской:

«Ситуация неприятная, но сейчас мы уже все устранили. В Васюринской более тысячи люков связи - по улицам через каждые 80 метров. И зачастую крышки с них становятся добычей недобросовестных граждан, которые сдают их на металл. Наши сотрудники по мере сил проверяют, на месте ли крышки, но, к сожалению, не всегда мы знаем, в каком состоянии люки. Так произошло и здесь».