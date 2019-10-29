В Васюринской мужчины выращивали коноплю в гараже

Сотрудникам УНК ГУ МВД России по Краснодарскому краю поступила информация о том, что двое жителей Васюринской могут быть причастны к незаконному сбыту наркотиков. В итоге сведения подтвердились, полицейские задержали их в гараже на территории местной производственной базы.

Правоохранители обнаружили и изъяли расфасованную в пакеты растительную массу серо-зеленого цвета, а также канистры с различными жидкостями, весы и упаковочные материалы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по результатам исследования установлено, что изъятое вещество является наркотическим средством – марихуаной, общей массой более 430 граммов.

Как оказалось, 26-летний и 46-летний мужчины собирались сбыть наркотик на территории района.

Следственный отдел ОМВД России по Динскому району возбудил уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Максимальное наказание, которое грозит мужчинам, — до 20 лет лишения свободы. Ведется следствие.