В Васюринской неизвестные ночью проникли в грузовики

В Васюринской тоже происходит что-то странное. Об этом журналисту «РВС» сообщила одна из жительниц.

Она рассказала, что ее отец работает дальнобойщиком на грузовом автомобиле, перевозит нефтепродукты.

В ночь с 14 на 15 января мужчина оставил машину на пересечении улиц Северная и Матвеевская, поближе к дому. Местные знают, что грузовики на том месте останавливаются частенько, поэтому происшествие вызвало недоумение у многих.

«Дело было так: в 9 часов утра я привезла папу к машине, но не успела даже остановиться, как он начал громко возмущаться и быстро вышел. Посмотрев на рабочий автомобиль, я увидела, что боковые стёкла разбиты на мелкие кусочки. У водительской двери валялось много осколков, а остатки стекла торчали в зажимах стеклоподъёмника. Залазили хулиганы с пассажирской стороны, так как следы обуви там. В салоне, на креслах и коврах было натоптано, размер следов явно не детский. Украсть ничего не удалось, так как папа всегда забирает все ценное с собой. Получается, от ситуации только лишние хлопоты появились», – подробно описала ситуацию девушка.

По ее словам, подозреваемых нет, кто это сделал – никто не знает. Камеры наблюдения поблизости и свидетели тоже отсутствуют.

Она отметила, что в ту ночь отец был не единственный, с кем произошла подобная ситуация.

На выезде из станицы около магазина «Катюша» неизвестные ограбили КАМАЗ. Они разбили стекло и вытащили магнитолу.

Осталась кровь от порезов. Подано заявление в полицию.

По словам девушки, некоторые станичники говорят, что в ту ночь по Васюринской каталась не местная белая «Skoda», больше никаких версий, кто это мог сделать, нет.

Напомним, ранее мы писали, что в начале января в Динской хулиганы ограбили несколько машин.

Кроме того, в ночь с 18 на 19 января сожгли 7 вахтовых автобусов.