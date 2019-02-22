В Васюринской неплательщиков отключат от водоснабжения

В Васюринской неплательщиков отключат от водоснабжения

В Васюринской неплательщиков отключат от водоснабжения

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8 часов назад ВасюринскаяГазета РВСНовостиОтключение водыОтрезают воду

МУП «Родник» в период с 25 по 28 февраля будет производить отключение абонентов от системы холодного водоснабжения в связи с наличием задолженности свыше двух месяцев по следующим адресам:

25 февраля 2019 года:

  • ул. Восточная, д. 40;
  • ул. Гоголя, д. 58;
  • ул. Спартаковская, д. 144;
  • ул. Кропоткина, д. 67.

26 февраля 2019 года:

  • ул. Суворова, д. 58а;
  • ул. Северная, д. 125;
  • ул. Калинина, д. 163.

27 февраля 2019 года:

  • ул. Ленина, д. 44;
  • ул. Луначарского, д. 1а. 

28 февраля 2019 года:

  • ул. Калинина, д. 57а;
  • ул. Чапаева, д. 1а;
  • ул. Степная, д. 39.

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