В Васюринской открыли новую котельную

Сегодня, 9 ноября 2018 года, в станице Васюринской состоялось торжественное открытие блочно-модульной котельной на территории школы №13.

На мероприятии присутствовали: заместитель главы администрации губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский, заместитель министра топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края Андрей Ляшко, глава администрации Динского района Сергей Пономарев, заместитель главы Динского района Юрий Савенко, заместитель председателя совета Динского района Надежда Тараскина, глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов, настоятель храма Успения Пресвятой Богородицы отец Константин, а также школьники и жители станицы.

Почетные гости мероприятия поздравили учащихся и педагогов 13 школы с этим знаменательным событием, пообещали, что и в дальнейшем будут делать все для улучшения жизни населения, пожелали всего наилучшего местным жителям.

С ответным словом выступили школьники и родители.

Право перерезать красную ленту предоставили заместителю главы администрации губернатора Краснодарского края Анатолию Вороновскому и главе Динского района Сергею Пономареву.

Присутствующие смогли посмотреть котельную изнутри. Автоматизированная система не требует дополнительной работы сотрудников, а также она позволит не загрязнять экологию.





Старая угольная котельная будет разобрана и у учащихся появится новая площадка на территории школы.



