В Васюринской отремонтировали 6 км дорог

В станице Васюринской сделали капитальный ремонт дорог по улицам Северной, Пионерской, Интернациональной и Железнодорожной.

Кроме обновления асфальта, на нескольких улицах дорожники установили знаки и нанесли разметку.

За 2019 год в сельском поселении отремонтировано 6,4 км дорожного полотна.

Все это осуществлялось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (потрачено 15 млн. руб) и краевой программы "Улично-дорожная сеть" (потрачено 16 млн. руб).



