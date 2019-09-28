В Васюринской отремонтировали 6 км дорог
В станице Васюринской сделали капитальный ремонт дорог по улицам Северной, Пионерской, Интернациональной и Железнодорожной.
Кроме обновления асфальта, на нескольких улицах дорожники установили знаки и нанесли разметку.
За 2019 год в сельском поселении отремонтировано 6,4 км дорожного полотна.
Все это осуществлялось в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (потрачено 15 млн. руб) и краевой программы "Улично-дорожная сеть" (потрачено 16 млн. руб).
Комментарии
5 МНЛ 1 КМ ДОРОГИ - КРУТО!!! БОГАТО ЖИВЕМ!