В Васюринской погас Вечный огонь

Появилась информация о потухшем Вечном огне в Васюринской, который не горит почти месяц. Станичники считают, что дело не только в поломке, о которой им сообщили в администрации поселения. По их мнению, власти не спешат с ремонтом, чтобы снизить затраты на его содержание.

Как пояснил глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов, действительно произошла поломка. Так как в Вечном огне установлено нестандартное газовое оборудование, запчасти можно приобрести только под заказ. Необходимую деталь обещали доставить после новогодних праздников. Также глава сельского поселения сообщил, что сейчас обновляется договор на обслуживание данного объекта.

Два года назад похожая ситуация была в Динской. Тогда Вечный огонь на мемориальном комплексе "Скорбящая мать" задуло ветром. Диспетчер аварийной службы ОАО «Динскаярайгаз» пояснила, что затухание в ветреную погоду – рядовая ситуация.