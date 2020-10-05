В Васюринской пропала мать пятерых детей. Идут поиски

В Васюринской ищут Наталью Целищеву. Женщине 34 года, она мать пятерых детей. С пятницы, 2 октября, ушла из дома и не вернулась. На связь не выходит, телефон выключен. Среди станичников сейчас активно распространяется информация о ее пропаже, жители просят помощи добровольцев, которые будут помогать ее искать.

Журналист “РВС” связалась с Сергеем – мужем Натальи.

Он подтвердил распространяемые сведения.

“Уже не знаю, где искать. Последний раз ее видели 2 октября примерно в 14 часов. Как рассказала дочь, она видела ее с подругой, садились в такси. Остальные дети остались под присмотром соседки, пока я был на работе. Потом выяснилось, что они ездили до рабочего, который строил нам дом. Зачем, неизвестно. Подруга сейчас дома. Все три дня рассказывает разное. Общался и с рабочим. Сказал, что они разговаривали о крыше, потом ушли вдвоем. Подруга же утверждает, что, как только они приехали, она сразу же куда-то ушла, а Наташа осталась”, – рассказал супруг пропавшей.

Предположений, куда она могла пойти, у Сергея нет.

“Дома 5 маленьких детей, куда ей ехать?” – говорит он.

Мужчина уже объездил всех знакомых, никто ничего о ней не знает.

Наталья была одета в серую футболку, на ногах – спортивные лосины с полосками.

Ее уже ищет полиция. По словам Сергея, уехать далеко она не могла, с собой у нее не было денег, карточки и наличные находились у него в машине.

Вся семья очень переживает. Просьба для всех, кому что-то известно о местонахождении Натальи, связаться с мужем Сергеем по телефону +7(918)271-52-24.