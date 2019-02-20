В Васюринской решили демонтировать танцплощадку

На территории парковой зоны в станице Васюринскойм проводится реконструкция.

В связи с тем, что танцплощадка утратила свое функциональное назначение и находится в аварийном состоянии, было принято решение о ее демонтаже. Основание – в соответствии с законом Краснодарского края № 1539-КЗ от 21 июля 2008 года «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае».

Как сообщил «РВС» глава Васюринского сельского поселения Дмитрий Позов, после демонтажа возведение каких-либо конструкций на этом месте пока не планируется. Дальнейшую судьбу этой зоны администрация намерена обсуждать с общественностью.

В социальных сетях местные жители живо откликнулись на эту новость и стали вносить свои предложения.

Некоторые говорили о том, что на этом месте необходимо сделать новую сцену, где смогут выступать дети.

Другие предлагали сделать фонтанную площадь, такую как в Динской или Новотитаровской. Но все поддержали идею общего собрания, на котором и нужно решать, что соорудить на том месте.