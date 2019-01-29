скриншот с видео.
В Васюринской сбили 9-летнего ребенка (видео)
28 января в станице Васюринской на улице Ставского, напротив домовладения 47 водитель автомобиля "Мазда-2" совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП 9-летний мальчик госпитализирован в Динскую ЦРБ.
"Уважаемые водители, подъезжая к пешеходным переходам, не забывайте сбрасывать скорость и быть более внимательными, ведь это может спасти чью-то жизнь и здоровье", - призывают в ОГИБДД по Динскому району.
Комментарии
Неужели не видел, что красный автомобиль пропускает пешехода?..Видимо, решил, что тот пропускает его по главной дороге, разметку перехода не увидел, знак не заметил..Парень мог бы и поосторожнее себя вести, конечно.Дай Бог ему здоровья.
Родители учите своих детей переходить дорогу а не бежать через нее сломя голову, объясните о зонах видимости водителя и научите выглядывать из за стоящего или пропускающего автомобиля и только потом переходить убедившись в отсутствии машин оглядываясь по сторонам. В плоть до того что покажите видео и объясните на пальцах, что и почему произойти.