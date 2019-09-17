В Васюринской состоится вечер памяти Александра Попова

21 сентября в Доме культуры имени Ивко ст. Васюринской состоится вечер памяти Александра Попова. Мероприятие начнется в 17:00.

В этот день в станицу приедут поисковики с разных городов, в ДК будут вспоминать истории, связанные с руководителем военно-патриотическогого отряда «Поиск», смотреть фильм и читать стихи. Там же организуют выставку экспонатов и памятных фотографий. Приглашаются все желающие.

Напомним, Александр Попов ушел из жизни 21 марта этого года. В Динском районе его знают как настоящего патриота и руководителя Краснодарской краевой детской военно-патриотической организации «Краеведческий отряд «Поиск». Сейчас деятельность А. Попова продолжают его воспитанники.