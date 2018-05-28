В Васюринской застрелили сотрудника при исполнении

26 мая 2018 года примерно в 2 часа в станице Васюринской произошло убийство контролера МТФ №6 ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», который находился при исполнении и совершал обход.

Выстрел, предположительно, был совершен из ружья. Труп обнаружили другие сотрудники, которые, услышав шум, прибежали на проходную, где все и произошло. Они и вызвали полицию, а также скорую помощь. Всего в ту ночь работали 6 человек.





Мужчина 1962 года рождения скончался на месте — часть дроби попала в голову, остальная — в столб, который находился рядом.

Стрелявший скрылся с места преступления.





«По факту убийства возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ведется следствие» - сообщил следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Роман Зимаковский.

Руководитель ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» давать комментарии отказался.