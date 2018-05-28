В Васюринской застрелили сотрудника при исполнении

В Васюринской застрелили сотрудника при исполнении
Контролер как раз проводил обход.

В Васюринской застрелили сотрудника при исполнении

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6 дней назад Газета РВСДинской районДробьМТФ №6 ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева»Новости Динского районаРужьеСтаница ВасюринскаяУбийствоУбийство при исполненииУбитый

26 мая 2018 года примерно в 2 часа в станице Васюринской произошло убийство контролера МТФ №6 ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», который находился при исполнении и совершал обход.

Выстрел, предположительно, был совершен из ружья. Труп обнаружили другие сотрудники, которые, услышав шум, прибежали на проходную, где все и произошло. Они и вызвали полицию, а также скорую помощь. Всего в ту ночь работали 6 человек.

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Мужчина 1962 года рождения скончался на месте — часть дроби попала в голову, остальная — в столб, который находился рядом.

Стрелявший скрылся с места преступления.

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«По факту убийства возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ведется следствие» - сообщил следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Роман Зимаковский.

Руководитель ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» давать комментарии отказался.

Комментарии

Пелагея Никаноровна Шипшина
Пелагея Никаноровна Шипшина 6 дней назад

Ох ты... Чего с ружьем-то гуляли? Скотину воровать пришли?

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Семён Горбунков
Семён Горбунков 4 дня назад

«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас».

Многие помнят эту фразу, произнесённой Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным 17 ноября 1935 года в выступлении на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев.

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-1
wlad
wlad 4 дня назад

наверное из-за мешка силоса или ведра комбикорма

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