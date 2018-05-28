В Васюринской застрелили сотрудника при исполнении
26 мая 2018 года примерно в 2 часа в станице Васюринской произошло убийство контролера МТФ №6 ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева», который находился при исполнении и совершал обход.
Выстрел, предположительно, был совершен из ружья. Труп обнаружили другие сотрудники, которые, услышав шум, прибежали на проходную, где все и произошло. Они и вызвали полицию, а также скорую помощь. Всего в ту ночь работали 6 человек.
Мужчина 1962 года рождения скончался на месте — часть дроби попала в голову, остальная — в столб, который находился рядом.
Стрелявший скрылся с места преступления.
«По факту убийства возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 105 УК РФ). Ведется следствие» - сообщил следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Роман Зимаковский.
Руководитель ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева» давать комментарии отказался.
Комментарии
Ох ты... Чего с ружьем-то гуляли? Скотину воровать пришли?
«Жить стало лучше, товарищи. Жить стало веселее. А когда весело живется, работа спорится… Если бы у нас жилось плохо, неприглядно, невесело, то никакого стахановского движения не было бы у нас».
Многие помнят эту фразу, произнесённой Генеральным секретарём ЦК ВКП(б) И. В. Сталиным 17 ноября 1935 года в выступлении на Первом всесоюзном совещании рабочих и работниц — стахановцев.
наверное из-за мешка силоса или ведра комбикорма