В Васюринской женщина и ее сын отравились угарным газом

2 марта на сайте администрации Динского района появилась новость о том, что в станице Васюринской в результате несоблюдения правил использования бытового газа в одном из домовладений произошел несчастный случай. «РВС» решила подробнее выяснить, что же произошло 1 марта в поселении.

Как оказалось, 28 февраля поздно вечером женщина готовила еду во времянке и почувствовала недомогание. Стала кружиться голова, затошнило. Она вышла из кухни и отправилась в дом. Позже решила вызвать скорую помощь. В 2.00 ее доставили в больницу.

В этот же день ее 12-летний сын собирался в школу, мальчик учится во вторую смену. В 10.00 он поговорил по телефону с бабушкой и пошел на кухню. Уроки начинались в 12.00 и бабушка предварительно решила еще раз позвонить внуку, но тот не ответил на звонок. Несколько попыток не принесли результата. Тогда дедушка решил наведаться к ним домой, чтобы узнать, почему не отвечает мальчик. Там он и обнаружил внука, который был без чувств. Пострадавший был доставлен в больницу в 13.45.

Как сообщили в Динской ЦРБ, состояние мальчика было крайне тяжелым, оперативно его доставили в реанимацию краевой больницы, сначала ребенок находился на искусственной вентиляции легких, но 5 марта его уже перевели в палату, кризис миновал.

Как пояснили в администрации Васюринского поселения, в домовладении обвалилась труба и хозяева решили самостоятельно исправить поломку. В результате тяга ухудшилась и произошло задувание котла.

«Еще раз призываю жителей: не занимайтесь ремонтом самостоятельно. Обратитесь в газовую службу или проконсультируйтесь со специалистом», - отметил глава администрации Васюринского поселения Дмитрий Позов.

Эта история закончилась благополучно из-за своевременно оказанной медицинской помощи. Напомним, 8 октября в поселке Агроном трагедии избежать не удалось. Тогда семью из трех человек мертвыми в квартире обнаружила бабушка. Причиной произошедшего тоже стал «невидимый убийца» - угарный газ.