В Васюринской жгут кости животных?

В редакцию «РВС» поступила жалоба от жителей станицы Васюринской, которые рассказали: «С утра горят на бывшем СТФ кости. Запах ужасный, даже при закрытых окнах в доме воняет. Это повторяется каждый год весной и осенью». В подтверждение васюринцы прислали фотографию, на которой виднеется дым.

Журналист обратился к главе поселения Дмитрию Позову, который рассказал о том, что данная территория принадлежит ПАО «Племзавод им. В. И. Чапаева», отметив, что свиней там не держат уже лет 8-10.

«РВС» связалась с генеральным директором ПАО «Племзавод им. В. И. Чапаева» Юрием Усачевым, который прокомментировал ситуацию: «К нам никаких жалоб не поступало. Но мы выедем на место, проверим, что там происходит на самом деле».

Позже Юрий Усачев сообщил, что никакого пожара там нет и никто ничего не сжигает.