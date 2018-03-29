В Воронцовской побывал передвижной пункт профилактики

28 марта в Доме культуры станицы Воронцовской Молодежным центром совместно с органами системы профилактики организован и проведен передвижной консультативно-методический пункт профилактики потребления психоактивных веществ «За здоровый образ жизни», основная цель которого – популяризация здорового образа жизни, профилактика наркомании, алкоголизма и табакокурения.

Используя социальные ролики антинаркотической направленности, рекомендованные Министерством образования, науки и молодежной политики, ребятам рассказано о последствиях курения, алкоголизма, наркомании, о возможности заниматься спортом, реализовать себя в современном молодежном творчестве.

Также в рамках пункта состоялось профориентационное тестирование на мобильном центре занятости.



