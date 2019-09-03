В восьми школах района появятся медицинские кабинеты

В Крымском районе вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова и заместитель генерального директора КТК по связям с Правительством РФ Михаил Гришанков вручили восьми образовательным учреждениям Динского района сертификты на оснащение медицинских кабинетов.

Они появятся в школах: №1 (Динская), №5 (Пластуновская), №10 (Васюринская), №20 (Агроном), №21 (Красносельское), №29 (Новотитаровская), №30 (Нововеличковская) и №37 (Старомышастовская).

Когда в образовательных учреждениях завезут специальное оборудование, они получат лицензию на осуществление медицинских осмотров детей.