В выходные в Динском районе пройдут ливни.

С 25 по 26 мая 2019 года по всей территории Краснодарского края прогнозируется неустойчивая погода, ожидаются ливни с грозами, градом, усиление скорости ветра до 15-20 м/с. В связи с этим возможны подъем уровней воды на реках и водотоках края с 8.00 часов 25 мая до 08.00 часов 27 мая 2019 года.

Как сообщает районная администрация, в Динском районе вводится режим повышенной готовности. Главам сельских поселений, руководителям экстренных и оперативных служб рекомендовано определить комплекс необходимых превентивных мероприятий по недопущению чрезвычайных ситуаций и минимизации ущерба. Сюда входит работа постов наблюдения за паводковой обстановкой в круглосуточном режиме, уточнение сил и средств, наличие материальных и финансовых резервов, готовность аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных формирований для ликвидации возможных ЧС.

Уважаемые жители Динского района! В случае возникновения непредвиденных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей 01/101 или по телефону Ситуационного центра муниципального образования Динской район 8(86162)6-12-01.