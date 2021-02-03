В Янтарном заварили калитку на детскую площадку

В Мичуринском поселении постановлением администрации с 28 декабря закрыли все детские площадки, ссылаясь на зимний период.





«К площадке в поселке Янтарном 28 декабря приехала машина ЖКХ, привезли сварочный аппарат. Мы обрадовались, что наконец-то заварят карусель и качели. Рано радовались: они заварили калитку и закрыли доступ на площадку. Других мест для прогулок с детьми у нас нет, только вдоль дороги, – пожаловалась женщина. – У нас не такой суровый климат, оборудование площадки не может от него испортиться. Есть с чем сравнить, бывала в регионах, где зима по полгода и морозы под 40, никто ничего не закрывает. Лучше бы они вовремя за ними следили».

Глава Мичуринского поселения Вячеслав Иванов сказал, что детские площадки закрывают уже 6-й год. В холодное время, когда лежит снег, администрация таким образом заботится о детях.

«Не дай Бог, кто-то оступится, споткнется на скользкой заснеженной горке, травмируется, а нам потом отвечать. Мало того, в этот период наши работники подготовят все оборудование к новому сезону. Где надо – подкрутят болты и гайки, отремонтируют, подкрасят. Как только более теплая погода стабилизируется, мы откроем детские площадки», – прокомментировал глава.

Жителям придется подождать, пока погода стабилизируется. Поскольку это основной ориентир для открытия площадок.