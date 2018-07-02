В январе россияне попрощаются с телевидением

Аналоговое телевидение прекратит свое существование в России к 2019-му году. 10 января страна полностью перейдет на цифровое вещание. Телезрители получат бесплатный доступ к 20 телеканалам в высоком качестве.

Что это значит для простого телезрителя? Если вы - счастливый обладатель цифрового телевизора, то никакого дополнительного оборудования вам приобретать не понадобится. Если же ваш телевизор — аналоговый, то нужно приобрести специальную приставку — тюнер. Сигналом послужит и литера «А», появившаяся рядом с логотипом канала.

Проверить информацию, встроен ли в ваш телевизор тюнер DVB-T2, можно в инструкции в телевизору.

Все подробности об оборудовании и подключению к цифре можно найти на сайте http://krasnodar.rtrs.ru

Проконсультироваться по всем вопросам и получить помощь в настройке можно по телефону 8-800-220-20-02