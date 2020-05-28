В Южном и Красносельском с 1 июня меняется график вывоза мусора

В Южном и Красносельском с 1 июня меняется график вывоза мусора

В Южном и Красносельском с 1 июня меняется график вывоза мусора

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4 часа назад Вывоз мусораВывоз мусора в Динском районеГазета РВСДинской районНовости Динского района

С 1 июня в Южно-Кубанском и Красносельском сельских поселениях меняется график вывоза твердых коммунальных отходов.

ЮЖНЫЙ

В поселке Южном мусор будут вывозить в понедельник и четверг с 8 до 17 по следующим улицам.

  • Северная № 29-61;
  • Пер. Северный;
  • Смоленская;
  • Московская;
  • Веселая;
  • Крайняя от Мира налево;
  • Широкая от Мира налево;
  • Восточная от Мира налево;
  • Полярная;
  • Краевая;
  • Водозаборная;
  • Нижняя;
  • Советская;
  • Крайняя переход в Светлая;
  • Тупиковая;
  • Дорожная;
  • Мира № 37а-112;
  • Фермерская;
  • Восточная от Мира направо;
  • Крайняя от Мира направо;
  • Широкая от Мира направо;
  • Коллективная;
  • Краснодарская;
  • Совхозная;
  • Трудовая;
  • Строителей;
  • Советская;
  • Мира № 3-37;
  • Линейная от Мира налево;
  • Садовая;
  • Зеленая;
  • Западная;
  • Южная;
  • Переулок Южный;
  • Светлая от № 1-8;
  • Дружбы;
  • Полевая;
  • Северная от № 1-19;
  • Кубанская;
  • Железнодорожная;
  • Линейная от Мира налево;
  • Спортивная;
  • Молодежная;
  • Цветочная;
  • Солнечная;
  • Ягодная;
  • Переулок Дачный;
  • Переулок Смоленский;
  • Алма-Атинская;
  • Дозорная;
  • Короткая;
  • Новая;
  • Почтовая;
  • Есаульская.

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

В селе Красносельском мусор будут вывозить по пятницам с 8 до 17 на следующих улицах.

  • Крыжановского;
  • Береговая;
  • Горького;
  • Октябрьская;
  • Школьная;
  • Гоголя;
  • Владимирова;
  • Саенко;
  • Заречная;
  • Школьный переулок;
  • Длинный переулок;
  • Степная;
  • Кирова;
  • Мира;
  • Ленина;
  • Новая;
  • Советская;
  • Длинная;
  • Набережная;
  • Северный микрорайон;
  • Солнечный микрорайон;
  • Светлый микрорайон;
  • Центральный микрорайон;
  • Молодежный микрорайон;
  • Молодежная;
  • Гагарина;
  • Комарова;
  • Юбилейная;
  • Садовая;
  • Шевченко;
  • Пушкина;
  • Замышевского.


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