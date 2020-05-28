В Южном и Красносельском с 1 июня меняется график вывоза мусора
С 1 июня в Южно-Кубанском и Красносельском сельских поселениях меняется график вывоза твердых коммунальных отходов.
ЮЖНЫЙ
В поселке Южном мусор будут вывозить в понедельник и четверг с 8 до 17 по следующим улицам.
- Северная № 29-61;
- Пер. Северный;
- Смоленская;
- Московская;
- Веселая;
- Крайняя от Мира налево;
- Широкая от Мира налево;
- Восточная от Мира налево;
- Полярная;
- Краевая;
- Водозаборная;
- Нижняя;
- Советская;
- Крайняя переход в Светлая;
- Тупиковая;
- Дорожная;
- Мира № 37а-112;
- Фермерская;
- Восточная от Мира направо;
- Крайняя от Мира направо;
- Широкая от Мира направо;
- Коллективная;
- Краснодарская;
- Совхозная;
- Трудовая;
- Строителей;
- Советская;
- Мира № 3-37;
- Линейная от Мира налево;
- Садовая;
- Зеленая;
- Западная;
- Южная;
- Переулок Южный;
- Светлая от № 1-8;
- Дружбы;
- Полевая;
- Северная от № 1-19;
- Кубанская;
- Железнодорожная;
- Линейная от Мира налево;
- Спортивная;
- Молодежная;
- Цветочная;
- Солнечная;
- Ягодная;
- Переулок Дачный;
- Переулок Смоленский;
- Алма-Атинская;
- Дозорная;
- Короткая;
- Новая;
- Почтовая;
- Есаульская.
КРАСНОСЕЛЬСКОЕ
В селе Красносельском мусор будут вывозить по пятницам с 8 до 17 на следующих улицах.
- Крыжановского;
- Береговая;
- Горького;
- Октябрьская;
- Школьная;
- Гоголя;
- Владимирова;
- Саенко;
- Заречная;
- Школьный переулок;
- Длинный переулок;
- Степная;
- Кирова;
- Мира;
- Ленина;
- Новая;
- Советская;
- Длинная;
- Набережная;
- Северный микрорайон;
- Солнечный микрорайон;
- Светлый микрорайон;
- Центральный микрорайон;
- Молодежный микрорайон;
- Молодежная;
- Гагарина;
- Комарова;
- Юбилейная;
- Садовая;
- Шевченко;
- Пушкина;
- Замышевского.
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