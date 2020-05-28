В Южном и Красносельском с 1 июня меняется график вывоза мусора

С 1 июня в Южно-Кубанском и Красносельском сельских поселениях меняется график вывоза твердых коммунальных отходов.

ЮЖНЫЙ

В поселке Южном мусор будут вывозить в понедельник и четверг с 8 до 17 по следующим улицам.

Северная № 29-61;

Пер. Северный;

Смоленская;

Московская;

Веселая;

Крайняя от Мира налево;

Широкая от Мира налево;

Восточная от Мира налево;

Полярная;

Краевая;

Водозаборная;

Нижняя;

Советская;

Крайняя переход в Светлая;

Тупиковая;

Дорожная;

Мира № 37а-112;

Фермерская;

Восточная от Мира направо;

Крайняя от Мира направо;

Широкая от Мира направо;

Коллективная;

Краснодарская;

Совхозная;

Трудовая;

Строителей;

Советская;

Мира № 3-37;

Линейная от Мира налево;

Садовая;

Зеленая;

Западная;

Южная;

Переулок Южный;

Светлая от № 1-8;

Дружбы;

Полевая;

Северная от № 1-19;

Кубанская;

Железнодорожная;

Линейная от Мира налево;

Спортивная;

Молодежная;

Цветочная;

Солнечная;

Ягодная;

Переулок Дачный;

Переулок Смоленский;

Алма-Атинская;

Дозорная;

Короткая;

Новая;

Почтовая;

Есаульская.

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ

В селе Красносельском мусор будут вывозить по пятницам с 8 до 17 на следующих улицах.