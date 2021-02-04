Фото: администрация Южно-Кубанского сельского поселения
В Южном незаконно работали 6 граждан Узбекистана
Выявили это во время рейда сотрудники отдела по вопросам миграции ОМВД России по Динскому району, администрации района и казачества. У иностранцев не было разрешительных документов.
Составлено 12 протоколов об административных правонарушениях:
- 6 по ст. 18.10 ч.1 и ч. 3 КоАП РФ (незаконное осуществление трудовой деятельности без разрешительного документа);
- 6 по ст. 18.15 ч. 1 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности в Российской Федерации иностранного гражданина или лица без гражданства).
Сумма штрафов 24 000 рублей.
Просьба ко всем, кто располагает информацией об адресах, по которым незаконно проживают, работают иностранные граждане или осуществлена фиктивная регистрация мигрантов, обращаться по телефонам:
- Динское сельское поселение – 6-21-75;
- Васюринское сельское поселение – 31-2-66;
- Красносельское сельское поселение – 33-3-18;
- Мичуринское сельское поселение – 78-1-86;
- Новотитаровское сельское поселение – 43-5-40;
- Нововеличковское сельское поселение – 76-7-62;
- Первореченское сельское поселение – 34-3-92;
- Пластуновское сельское поселение – 37-1-33;
- Старомышастовское сельское поселение – 75-2-04;
- Южно-Кубанское сельское поселение – 8-861-256-75-00;
- Администрация Динского района - 6-25-97, 6-19-71;
- ОМВД России по Динскому району - 6-20-51, 6-54-52, 8-961-59-59-560.
Комментарии