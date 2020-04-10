В Южном приставы опечатали фотосалон за нарушение карантина

“По решению Динского районного суда на 5 суток приостановлена деятельность салона фотопечати, находящегося в поселке Южном”, – сообщил журналисту “РВС” начальник Динского районного отдела судебных приставов УФССП России по Краснодарскому краю Геннадий Козленок.

Причиной стало то, что предприятие работало в период карантина, совершив тем самым административное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ “Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения”.

Судебные приставы в рамках исполнения производства 9 апреля опечатали помещение.