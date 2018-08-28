В Зарождении появится фельдшерско-акушерский пункт

Строительство медицинского учреждения запланировано на 2018-2019-й гг. Уже сформирован участок в центре поселка и передан в бессрочное пользование ЦРБ. Глава района Сергей Пономарев на своей страничке в Инстаграм сообщил, что сейчас ожидается проект и после этого будет известна дата стройки.





В Мичуринском сельском поселении три населенных пункта нуждаются в ФАПах. Но в поселке Зарождение проживает наибольшее количество жителей, так что именно в нем приступят к возведению медицинского учреждения в первую очередь.





Финансирование строительства ФАПов идет из краевого и федерального бюджетов. Как стало известно, в 2018-м году Краснодарский край должен получить более 23 млн рублей на закупку модульных конструкций врачебных амбулаторий, фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов для поселений численностью от 101 до 2 тысяч человек. Эти деньги выделены региону Правительством РФ.