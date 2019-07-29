В Зарождение прибыла делегация Нептуна с русалками и чертями

28 июля на пляж в поселке Зарождение под развевающийся Андреевский флаг причалила шлюпка с бородатым стариком в иловом плаще и жемчужной короне. Ступив на берег, он высоко поднял свой острый трезубец и зашагал в сторону пляжа. Его плащ подхватили морские черти, а за ними на берег ступили прекрасные девы в шелковых платьях цвета морских глубин — младшая дочь Нептуна со своей свитой русалок. Постучав трезубцем, Нептун поприветствовал всех собравшихся у берега жителей Зарождения и объявил, что пришел с мирными намерениями для проведения здесь празднеств единства лета и моря. Подобное заявление смутило Водяного, который прибыл на берег чуть раньше и пытался убедить всех присутствующих в том, что именно он владыка морей, поэтому он поспешно ретировался и на пляже начались гуляния.

Нет, в Зарождении просто один вечер прошел в своей атмосфере. Там состоялось детское мероприятие – День Нептуна. Традиционно он проходит при поддержке главы поселения Вячеслава Иванова, предпринимателя Романа Скомарохова и ДК Мичуринского сельского поселения. В организации также приняли участие художественный руководитель МБУКДЦ Ирина Иванова, руководитель творческих коллективов ДК Оксана Тыщенко, Анна Шлендер, Валентина Жихарева, Елена Пашенцева и Андрей Данцев. В театрализованных сценах прибытия Нептуна из далеких морей в Кочеты и танцевальных номерах участвовали ребята с детской площадки «Солнышко» при Мичуринском ДК. В представлениях и и конкурсах принимали участие и дети из рядов зрителей – на пляже собралось много семей. Под музыку и плеск воды они весело проводили время вместе со своими сверстниками и родителями, которые тоже не остались в стороне от конкурсов и плясок на песке.