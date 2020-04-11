Варе нужен спасительный укол за 187 миллионов, чтобы жить!

В “РВС” пришло письмо от неравнодушного жителя:

“Пишу Вам как неравнодушный к чужому горю человек. Прошу Вас обратить внимание на маленькую, годовалую, Варю Ростову (@help_varya) из Ставропольского края. У нее СМА 1 типа!

Лечение просто невероятно дорогое. Семья действительно нуждается в помощи. Про нее была передача на 1 канале. Очень просим помочь. Хоть чем. Даже просто распространением информации. Времени очень и очень мало”.

Недавно мы уже писали про маленького Илью Рожковскому (@save_ilya) из Ставрополья, у которого такой же диагноз. Малышу продлили сбор до 14 апреля. Уже собрано 95 миллионов рублей. Но сбор еще продолжается. В этот раз мы также решили не пройти мимо просьбы неравнодушных и разместить историю Вари.

Семья Ростовых из города Георгиевск Ставропольского края Анастасия и Станислав столкнулись с бедой - у долгожданной и единственной дочери Варвары обнаружили редкое генетическое заболевание - спинальную мышечную атрофию 1 типа. Малышке 29 марта исполнился 1 год.

“Варя родилась обычным ребенком, мы были самыми счастливыми родителями на свете! Но когда нашей девочке исполнилось два месяца мы стали замечать неладное: Варюша не держала головку, была очень вялая,не поднимала ножки...Мы забили тревогу и начался ад : ежемесячные поездки в краевую больницу для определения диагноза и программы лечения. Мучали нас 5 месяцев...И вот, 18 октября мы услышали эти ужасные слова- "диагноз СМА 1 тип подтвержден". И всё, пустота, чувство обреченности и вопросы "за что?" Но мы взяли себя в руки и стали добиваться лечения для дочери, попутно изучая проблему СМА.

Существует препарат спинраза,но он не способен вылечить нашего ребёнка. Есть альтернатива, это препарат золгенсма-самый дорогой препарат в мире! Однако, в долгосрочной перспективе это наиболее выгодный вариант для нашей дочери. Его вводят один раз и на всю жизнь, эффективность этого препарата намного выше. Некоторые детки, получившие лечение им, даже самостоятельно вставали и ходили. Лечение золгенсма проводят в США, стоимость препарата примерно 2,3 млн долларов., его вводят деткам до 2х лет. Дети, получающие лечение этим препаратом, имеют возможность жить нормальной жизнью”, - пишут историю родители.

На данный момент собрано 27,5 миллионов рублей из необходимых 187 миллионов.

Страница в инстаграме: @help_varya

Помочь Варюше получить долгожданный укол вы можете сделав перевод любой суммы по реквизитам:

Сбербанк-676280609006981944 Станислав Михайлович Р(папа Вари)

, а также по номеру 8-918-888-72-40

Газпромбанк- 4249 1701 7100 3563 Анастасия Сергеевна Р (мама Вари)

Киви кошелёк +7 918 888‑72‑40 (папа Вари)

Яндекс кошелёк https://money.yandex.ru/to/410019731513762 Linewarrior2608(папа Вари)

paypal.me/pomogivare2019 прикреплён к e-mail Linewarrior2608@yandex.ru⠀

https://www.paypal.me/helpvarya

⠀WebMoney

Валютный кошелек Z757742684058

Рублёвый кошелёк P031435675241

БФ Милосердие

Отправить ВАРЯ 200 ( где 200 любая сумма) на номер 3434

БФ Алеша

(СМС на номер 2325 с любой суммой)