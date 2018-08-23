Васюринская: гарью несет с кладбища?

После двух наших публикаций о запахе гари в станице Васюринской в редакцию «РВС» вновь обратились станичники. 23 августа нам написали о том, что запах гари никуда не делся. Но, как оказалось, идет он не с отстойников СТФ, а с кладбища, расположенного рядом.

- На днях была на кладбище, - пишет местная жительница, - там, где новые могилки увидела обгоревший мусор, среди которого и коляска от мотоцикла. А вдоль кладбища у лесополосы находится огромная яма с мусором. И она постоянно дымит! Там горит мусор и дым идет в сторону станицы! Вот откуда этот запах гари!

В данной ситуации трудно установить, откуда именно идет тот запах гари, который уже на протяжении долгого времени беспокоит станичников. И на территории отстойников было загорание, и свалка у кладбища дымит. Да и обычные люди продолжают жечь костры, отравляя вечерний воздух дымом и гарью. Ясно одно: чистый воздух васюринцам только снится.



