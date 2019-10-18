Васюринцев задержали за незаконный улов рыбы

В Старокорсунской сотрудники транспортной полиции задержали троих жителей станицы Васюринской за незаконную добычу водных биологических ресурсов.

Мужчины при помощи бредня выловили около тридцати килограммов рыбы. Их добычей стали щука, окунь, плотва, жерех, лещ, красноперка, густера.

«Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, составил более 70 тысяч рублей. Браконьерская сеть и улов изъяты. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ "Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов"», - прокомментировали в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.



